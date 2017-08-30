Год добрых дел в Коми: сотрудники и пациенты Зеленецкой амбулатории получили доступ к госуслугам онлайн

Специалисты республиканского Центра информационных технологий провели обучение пользованию порталом "Госуслуги" для сотрудников и пациентов Зеленецкой врачебной амбулатории. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве Коми.

Все сотрудники амбулатории получили подтвержденную учетную запись на портале, что обеспечивает их доступ к государственным и муниципальным услугам в электронной форме.

Также сотрудники ЦИТ провели мастер-класс по записи на прием к врачу, ответили на все интересующие вопросы пациентов, а также презентовали слушателям другие возможности портала "Госуслуги".

Напомним, организовать работу по совершенствованию процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий поручил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин при посещении Зеленецкой врачебной амбулатории 10 августа.