В Прилузье ансамбль "Сикöтш" и коллектив "Козин" получили обновки

В Прилузье новые сценические костюмы получили ансамбль песни и танца "Сикöтш" и коллектив художественной самодеятельности "Козин". Грант на покупку костюмов в размере 150 тысяч рублей Летская межпоселенческая клубная система выиграла в республиканском конкурсе проектов "Народный бюджет".

Напомним, реализация проектов социальной направленности с привлечением жителей к их обсуждению и отбору на местах была инициирована главой Коми Сергеем Гапликовым.

Как рассказал "Комиинформу" главный специалист отдела управления культуры администрации Прилузского района Николай Кустышев, 12 комплектов сценических костюмов были приобретены для хоровой группы Летского народного ансамбля песни и танца "Сикöтш", восемь – для коллектива художественной самодеятельности "Козин".

На покупку костюмов был выделен грант в размере 154 тысяч рублей, том числе 120 тысяч из республиканского бюджета и 34 – из муниципального.

Костюмы были сшиты в ООО "Мастерская Ярославы" города Новосибирска. Участники коллективов уже успели порадовать зрителей новыми костюмами на I межпоселенческом фестивале "Играй и пой сельская гармонь".

"В новых костюмах коллективы будут выступать на межпоселенческих праздниках, а также народных гуляньях "Масленица", "Пасха", "Стрӧча гаж", тематических и выездных концертах.