Чаще всего дети в Сыктывкаре попадают в ДТП по средам после обеда

Если за семь месяцев 2016 года в ДТП в Сыктывкаре пострадало 38 детей до 16 лет, то за такой же период 2017-гоих было 29 человек. Сократилось и количество пострадавших: в 2016-м (за семь месяцев) их было 41, в 2017-м – 32. Большинство пострадавших (17 из 32) – мальчики. Об этом на прямой линии 29 августа рассказала начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Сыктывкару Ирина Рубцова.

Чаще всего в ДТП попадают дети-пешеходы (20 ДТП, 20 пострадавших), при чем по их вине произошло 6 аварий. С начала года аварий с участием детей-пассажиров в Сыктывкаре было пять (восемь детей пострадало, 2 не были пристегнуты). В четырех случаях в ДТП попали дети на велосипедах, при чем в каждом из них виноваты были сами дети – они пересекали пешеходные переходы на велосипеде, не спешившись.

Помимо этого причинами аварий, виновниками в которых были дети, стали: переход проезжей части вне пешеходного перехода (4); неожиданный выход на проезжую часть перед близко идущим автомобилем (1); переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора (1).

Пики аварийности с участием детей приходятся на 14:00-16:00, когда дети, закончившие первую смену идут домой или на дополнительные занятия, и с 18:00 до 20:00 – когда они гуляют. По статистике, чаще всего аварии случаются по средам (восемь случаев за семь месяцев) и воскресеньям (пять случаев), реже всего – по пятницам и субботам (по два случая).

Профилактическая работа с детьми ведется с самого младшего возраста. Замначальника управления дошкольного образования Сыктывкара Михаил Ганов рассказал, что в большинстве детсадов города есть городки, в которых дети разучивают правила дорожного движения.

"Более того, в детском саду №1 в микрорайоне Орбита мы запустили пилотный проект. Там всю проезжую территорию вокруг здания детсада оформили как улицы города. На асфальте есть соответствующая разметка. Теперь дети, когда выходят на прогулку, проходят по тротуару к пешеходным переходам, и направляются к игровым площадкам по ним и другим тротуарам. Так они с самого младшего возраста учатся ориентироваться в дорожной обстановке", - рассказал он.

По словам И.Рубцовой, профилактическая работа проводится совместно с ГИБДД во всех школах города и ссузах, где дети учатся и после девятого класса.

"Но необходимо помнить о том, что немаловажную роль играют сами родители, их пример. Когда мы перестанем видеть на дорогах мам, которые вместе с ребенком перебегают проезжую часть в неположенном месте, когда родители вплоть до 18 лет будут напоминать им о безопасности, дети наши будут в большей безопасности", - сказала И.Рубцова.