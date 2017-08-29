Коми примет VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации

Республика Коми готовится к проведению VI съезда финно-угорских народов Российской Федерации.

О ходе подготовки Главу Республики Коми Сергея Гапликова проинформировал сегодня председатель АФУН Российской Федерации Пётр Тултаев. Напомним, VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации пройдёт в Сыктывкаре с 27 по 29 сентября 2017 года, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Съезд АФУН – это хорошая площадка для обмена опытом и плодотворных дискуссий. И нам очень интересен опыт Республики Коми, поскольку народ коми во многих направлениях и проектах имеет богатый опыт решения непростых проблем, связанных в том числе с сохранением национальной культуры и традиций. У вас есть и великолепные образовательные программы, и современные информационные технологии", - отметил Пётр Тултаев.

"Я больше чем уверен, что каждому народу есть что предложить. Будут дискуссионные площадки, будут изучены лучшие практики, которые после всех обсуждений и рассмотрений войдут в сборник материалов съезда, - поддержал Сергей Гапликов – Поэтому, мы всех вас с нетерпением ждём в республике, в Сыктывкаре. Окажем всю необходимую помощь в проведении съезда. Сделаем так, чтобы всем участникам и гостям было комфортно, уютно, и, самое главное, чтобы он прошёл продуктивно и конструктивно, чтобы результатом его стало поступательное движение вперёд для всех финно-угорских народов нашей России, чтобы все чувствовали себя одной большой нацией".

На территории республики форум пройдёт впервые. Его участники обсудят современные подходы в развитии языков, включая их информатизацию, вопросы сохранения экологии и здоровья нации, перспективы развития этнического туризма как средства возрождения и сохранения этнокультурного наследия народов. Отдельная площадка будет посвящена вопросам молодёжи. Кроме того, делегаты съезда поднимут темы развития национальных СМИ, а также социального партнёрства.

В рамках культурной программы съезда участники увидят концерт государственного ансамбля песни и танца Республики Коми "Асъя кыа", ледовое шоу "Волшебная сказка Пармы", смогут посетить выставку художников-этнофутуристов в Национальном музее Республики Коми, большую выставку народно-художественных промыслов в региональном Доме дружбы народов.

Всего ожидается участие более 300 делегатов и гостей из 42 субъектов России. Это общественные деятели, представители науки и культуры, образования и бизнеса, журналисты.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил министру национальной политики региона Галине Габушевой держать на особом контроле ход подготовки к съезду, решая возникающие организационные вопросы в тесном взаимодействии с председателем АФУН Петром Тултаевым.

***Организатор съезда – Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Республики Коми.

Тема форума этого года – "Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие". В рамках съезда будут работать секции: "Язык. Образование. Наука", "Культура. Этнотуризм", "Экология. Здоровье нации", "СМИ. Информационные технологии", "Молодёжь: гражданственность, патриотизм, традиции", а также круглый стол "Социальное партнёрство. Бизнес".