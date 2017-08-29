Пассажиров до Трёхозёрки будет доставлять автобус из Седкыркеща. Временная мера принята в связи с поломкой катера, доставляющих жителей Трёхозёрки по реке напрямую из Сыктывкара.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе сыктывкарской администрации, автобусы будут курсировать по следующему расписанию:

Автобус по маршруту п.Трехозерка – пгт.Седкыркещ отправляется в 6:10, 7:20, 10:45, 14:45, 15:55, 17:05 и 18:10.

Автобус в обратном направлении пгт.Седкыркещ – п.Трехозерка отправляется в 6:30, 7:40, 11:05, 15:05, 16:15, 17:25, 18:35.

Таким образом, связь с городом у жителей Трёхозёрки будет осуществляться через Седкыркещ и переправу в местечке Алёшино.

Починить катер планируется до обеда 30 августа. В случае, если устранить неисправность в указанный срок не удастся, автобус продолжит движение по установленному графику.