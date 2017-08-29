Скота и птицы в Коми стало больше

29 августа 2017 года, 18:43 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Республике Коми выросло производство скота и птицы.

За январь-июнь текущего года производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях региона составило ­­­­­14,8 тысячи тонн, что на 4 процента больше, чем в прошлом году.

По сравнению с 2016 годом производство яиц в сельскохозяйственных предприятиях республики увеличилось на 2,2 процента и составило порядка 68 тысяч штук.

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"Сегодня Республика Коми достигла абсолютной самообеспеченности по продукции птицеводства. Мы стали конкурентным регионом на уровне страны и не намерены снижать набранные темпы. Сейчас выходим на возможность реализации местной продукции за пределами республики", – сообщил заместитель Председателя Правительства Республики Коми- министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Напомним, в мае текущего года между региональным правительством и правительством Архангельской области была достигнута договоренность о реализации продукции из мяса птицы, произведенной в Республике Коми, на территории Поморья. Работа в этом направлении продолжается. В ближайшее время ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" примет участие в Маргаритенской ярмарке, которая будет проходить в Архангельске, где представит более 300 наименований высококачественной продукции, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: сельское хозяйство
  Рубрика: Экономика
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