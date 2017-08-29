В Коми дети оленеводов готовятся к школе

29 августа 2017 года, 14:57 | Усинск, Инта, Воркута
Фото Ярославы Пархачёвой

В Республике Коми начинается кампания по подвозу детей оленеводов к месту учебы. Школьники из мест кочевий прибудут в школы Воркуты, Интинского и Усинского районов вертолетом. Некоторых из них родители привезут самостоятельно, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

Первые рейсы "школьного" вертолета акционерного общества "Комиавиатранс" запланированы в Интинском районе. Предварительный маршрут полета предполагает вылет в места кочевий бригад коми-ижемцев в районы рек Хальмер-Шор, Сибирчата-Яха, Нямдо-ю.

Как рассказал директор оленеводческого хозяйства "Петруньское" Геннадий Хозяинов, в село Петрунь в первой неделе сентября из тундры на учебу прибудут шестеро детей.

"В этом году мы отправляем в первый раз в первый класс одного мальчика. Он приедет в Петрунь с мамой, чтобы быстрее освоиться в новой обстановке. Другие дети постарше. У всех в селе есть родственники, поэтому дети не так остро переживают разрыв с семьей. В ноябре в окрестности села прибудут и их родители, пригонят стада на зимние пастбища", - рассказал Г. Хозяинов.

Вывоз детей оленеводов из тундры к месту учебы организован при финансовой поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. Этими же рейсами для нужд оленеводов осуществляется доставка продуктов питания, медикаментов и других необходимых грузов.

"В этом году на перевозку учащихся из мест кочевий оленеводческих бригад к месту учебы из республиканского бюджета предусматривается до 4,8 миллионов рублей. Помимо оказания сопутствующих услуг, необходимых для осуществления авиационных перевозок, в контракты включаются метеообеспечение, аэродромное и диспетчерское обслуживание", - пояснила и. о. министра национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

*** Мероприятие проходит в рамках реализации Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 424.

Комиинформ

  Ключевые слова: школа, тундра, дети
  Рубрика: Общество
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