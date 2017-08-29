День отца может появиться в России

День отца может в скором времени появиться в России, сообщили "Известиям" два источника, близкие к администрации президента, где сейчас обсуждают инициативу. Информацию о возможном учреждении нового праздника подтвердили в "Единой России".

С предложением сделать третье воскресенье октября Днем отца в 2014 году выступил депутат Государственной Думы Александр Сидякин ("Единая Россия"). Идея была одобрена Министерством труда и социальной защиты, а также Союзом женщин России.

Как пояснили в ЕР, "в целом это предложение заслуживает поддержки в партии", однако данная инициатива не проходила по законодательной линии Госдумы, так как относится к полномочиям главы государства. По мнению собеседника "Известий", учреждение нового праздника могло бы стать одним из примеров реализации правительственной Концепции развития семейной политики до 2025 года.

"В рамках российской Концепции развития семейной политики до 2025 года, где есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей, нашим депутатом было предложено учредить День отца. Предложение поддержал глава Минтруда Максим Топилин", - сообщил представитель партии.