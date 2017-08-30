На верстовом столбе Нижнего Новгорода появилась табличка "Сыктывкар"

Начальник Учреждения Александр Сыскин и его первый заместитель Анатолий Тарбеев по приглашению побывали в недельной рабочей командировке в Учебно-методическом центре по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова.

В ходе визита руководители осмотрели учебно-материальную базу Центра, обсудили вопросы совместной работы по совершенствованию обучения и подготовки населения Нижегородской области и Республики Коми, работы по духовно-патриотическому воспитанию, повышению профессионального мастерства преподавательского состава.

Кроме того, гости из Коми побывали в музее МПВО-ГО-РСЧС, исторических местах г. Нижнего Новгорода и области. В музее МПВО-ГО-РСЧС собрана солидная коллекция ценных и редких экспонатов. Среди них китель, личные вещи и две золотые медали Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Их передал в музей внук маршала. Кроме того, здесь представлена в оригинале военная техника, оружие, награды, обмундирование времён великой отечественной войны. Отдельный стенд выделен для экспонатов, найденных в раскопках поисковиками.

В одном из старейших городов Нижегородской области г.Арзамасе руководители Управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми осмотрели убежище 1 класса вместимостью 1500 человек. Это одно из самых больших и показательных защитных сооружений в области. На курсах ГО г. Арзамаса руководители из Коми познакомились с учебно-методической базой и поделились своим опытом.

По результатам рабочего визита, между УМЦ по ГОЧС Нижегородской области им. Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова и ГКУ Республики Коми "Управление противопожарной службы и гражданской защиты" подписано соглашение о совместной деятельности по вышеуказанным направлениям.

"Личные встречи очень важны. У наших коллег есть чему поучиться. Не зря их Центр считается одним из лучших в России и последние пять лет ежегодно занимает I место по итогам смотра-конкурса среди УМЦ Приволжского федерального округа", - поделился впечатлениями от поездки начальник Учреждения Александр Сыскин.

К прибытию гостей из Сыктывкара нижегородцы подготовили подарок: на верстовом столбе появилась табличка с указанием направления и расстояния до Сыктывкара.

"Мы проверили по картам и навигатору, правильно ли установлена табличка. Оказалось, наши коллеги не ошиблись", - вспоминает заместитель начальника Учреждения Анатолий Тарбеев.

Напомним, что представители нижегородского учебного центра уже бывали в Сыктывкаре в ноябре прошлого года. В составе делегации приезжали директор и два преподавателя нижегородского Учебно-методического центра. Тогда им была представлена база образовательного подразделения "Учебный центр" ГКУ РК "Управление ППС и ГЗ".