Николай Бережной напутствовал команды Коми перед Всероссийскими этапами "Президентских спортивных игр" и "Президентских состязаний"

Команды сыктывкарской МОУ "Средняя общеобразовательная школа №30" и МБОУ "Щельяюрская средняя общеобразовательная школа" представят Республику Коми на всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания", а представители МОУ "Средняя общеобразовательная школа №9" Сыктывкара защитят честь региона на всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры".

С командами сыктывкарских средних общеобразовательных школ №9 и №30 перед их выездом на финальные соревнования встретился министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Он отметил, что "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" – это самые массовые спортивные мероприятия в России – в соревнованиях школьного этапа "Президентских состязаний" принимают участие более 10,7 миллиона обучающихся, "Президентских спортивных игр" – шесть миллионов школьников.

В Республике Коми муниципальные, школьные и региональные этапы Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" и Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" проводятся ежегодно в течение учебного года во исполнение Указа президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 "О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников".

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 8 ноября 2016 года № 948 ответственными за организацию и проведение региональных этапов "Президентских спортивных игр" и "Президентских состязаний" являются Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Министерство физической культуры и спорта Республики Коми.

"От имени этих двух министерств я еще раз поздравляю вас с успешным выступлением на региональных этапах "Президентских состязаний" и "Президентских спортивных игр", - сказал Николай Бережной, обращаясь к командам. - Представители нашего региона традиционно принимают участие в финальных соревнованиях. Результаты ваших предшественников подтверждают, что Республика Коми – спортивная республика. Здесь явным лидером стоит сыктывкарская школа №9, которая имеет большой опыт участия в "Президентских спортивных играх", - сказал Николай Бережной и пожелал ребятам успешного выступления на соревнованиях.

"Мы впервые перед выездом встречаемся с министром спорта. Это должно нам придать как силы, так и ответственность", - сказал преподаватель физической культуры школы №9 Михаил Калугин.

Он также отметил, что команда школы №9 на Всероссийский этап "Президентских спортивных игр" выезжает с 2011 года.

"Параллельно мы выступали несколько лет подряд и на "Президентские состязания". Урожайный у нас был 2012 год, когда команда нашей школы на состязаниях заняла первое место по России, а на Играх стала четвертой. В 2013 году у нас был серебряный дубль. Мы стали вторыми на состязаниях, и на Играх, - продолжил Михаил Калугин. Активную подготовку к нынешним финальным соревнованиям мы начали с 1 августа".

Напомним, "Президентские спортивные игры" являются спортивно-массовым мероприятием, проводимым в целях расширения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях.

Ежегодно на российском уровне организаторами (Минспортом РФ и Минобрнауки РФ) утверждается соревновательная программа по различным видам спорта.

В 2017 году программа Игр включает в себя соревнования по следующим видам спорта: легкая атлетика (эстафеты, прыжок в длину, бег 30 м, бег 800 м, бег 600 м, метание меча), уличный баскетбол, настольный теннис, плавание и шашки.

Ежегодно победители региональных соревнований направляются для участия во Всероссийском этапе спортивных игр школьников "Президентские спортивные", которые традиционно проводятся в рамках профильной смены на базе ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок" г. Туапсе (Краснодарский край).

Цель "Президентских состязаний" - определение классов-команд образовательных организаций, добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом развитии, показавших высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта и развитии творческих способностей.

Виды программы состязаний: спортивное многоборье (бег, подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места и др.), творческий конкурс, в рамках которого участники представляет музыкально-художественную композицию (визитку), тема творческого конкурса 2016/2017 учебного года – "Истоки края моего", теоретический конкурс (в 2017 году - тема: "Олимпийское движение"), эстафетный бег. Дополнительный вид программы: баскетбол 3х3.

Ежегодно победители региональных соревнований направляются для участия во Всероссийском этапе спортивных соревнований школьников "Президентские состязания", которые традиционно проводятся в рамках профильной смены на базе ФДООЦ "Смена" в г.Анапа.

Организацию работы по подготовке и отправке команд Республики Коми для участия во всероссийских конкурсных мероприятиях осуществляло Министерство образования, науки и молодежной политики Республик Коми совместно с ГАУДО РК "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма" (оператор мероприятий в Республике Коми).

Средства на участие команд во всероссийских этапах этих соревновний предусмотрены в республиканском бюджете Республики Коми по отрасли "Образование".

***В 2017 году региональные соревнования "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" впервые проведены в рамках профильной смены на базе ДОЛ "Олимп" (ГАУ Республики Коми "Центр спортивной подготовки сборных команд").

В мероприятии приняли участие соответственно 100 и 103 учащихся из восьми муниципальных образований республики.

Традиционно в региональном этапе принимают активное участие: МОГО "Сыктывкар", МОГО "Воркута", МОГО "Печора", МР "Сосногорск", МОГО "Усинск", МР "Усть-Куломский", МР "Ижемский", МР "Сыктывдинский".