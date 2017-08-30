Предприятия, загрязняющие реки, обяжут отчислять средства в новый фонд

Предприятия в регионах, выбрасывающие стоки в реки и другие водные объекты, обяжут отчислять средства в новый фонд, из которого будут финансироваться проекты по модернизации очистных сооружений.

Соответствующую инициативу руководства Минстроя России одобрило правительство РФ. Премьер Дмитрий Медведев поручил "застрельщиков" идеи совместно с другими федеральными ведомствами представить предложения по созданию водного фонда.

Его цель – поддержка инвестпроектов по строительству и реконструкции очистных сооружений централизованных систем водоотведения. Их реализация станет основной государственно-частного партнерства (ГЧП) в формате концессионных соглашений. Это означает, что помимо частных инвестиций и средств нового фонда добавить недостающие суммы смогут сами регионы в лице муниципалитетов и водоканалов.

"Средства, которые будут поступать в фонд от предприятий за негативное воздействие на окружающую среду при сбросах загрязняющих веществ в водные объекты, могут быть использованы для финансирования водоохранных мероприятий. Это необходимая мера и с точки зрения привлечения частных инвесторов к модернизации коммунальной инфраструктуры, и с точки зрения соучастия и заинтересованности регионов в модернизации объектов водного хозяйства и улучшения экологической ситуации", - заявил руководитель Минстроя России Михаил Мень.