В Коми с 1 сентября стартует охота на взрослых самцов лося

В Коми в первый день приема было подано 146 заявлений на добычу взрослых самцов лося. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минпроме Коми.

Напомним, прием заявлений стартовал 18 августа. Охота на взрослых самцов лося на гону продлится с 1 по 30 сентября. В этот день жители Коми массово подали заявления через интернет-ресурс "Портал государственных услуг Республики Коми".

"Всего за этот день от граждан поступило 146 заявлений, из них через портал – 103, лично – 30, через МФЦ – 10, почтой – три, - пояснили агентству в Минпроме Коми. - В первый час 18 августа поступило 70 заявлений, причем половина из них была оформлена в первые 10 минут".

Все поступившие в этот день заявления рассмотрены в Минпроме республики, по 86-ти заявлениям принято решение о выдаче разрешений, около 80% из них поступили через портал.

"Чаще всего отказы в выдаче заявлений выносились по тем районам, где лимит на количество охотресурсов был уже исчерпан, - отметили в ведомстве. - Часть отказов была вынесена в связи с тем, что граждане не оплатили госпошлину или неверно указали предполагаемые сроки охоты. Некоторые заявители забыли, что при подаче заявления по почте, его необходимо направлять в Минпром Коми только заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения".

В Минпроме республики напоминают, что17 сентября начинается прием заявлений на добычу лосей всех половозрастных групп (срок охоты – с 1 октября по 31 декабря 2017) и на лосей в возрасте до 1 года – (срок охоты – с 1 октября 2017 по 15 января 2018).

Рекомендуемым, а также наиболее удобным и надежным способом является использование портала государственных услуг Республики Коми – заявление можно заполнить и отправить на сайте pgu.rkomi.ru.