Выпавший из окна пятилетний усинец находится в состоянии средней степени тяжести

В приемное отделение Усинской больницы 28 августа с кататравмой доставили ребенка. Мальчик 2011 года рождения рано утром выпал из окна, расположенного на пятом этаже.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве региона, после осмотра специалистами и обследования ребенка госпитализировали в хирургическое отделение. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По информации МВД по Коми, полиция проводит проверку по факту падения ребенка из окна общежития. Предварительно установлено, что окно в комнате, где находился ребенок, было закрыто.

Мать ребенка отлучилась из комнаты общежития на несколько минут. В это время мальчик выпал из окна комнаты, расположенной на пятом этаже здания.

Семья на учете в правоохранительных органах не состоит, ранее претензий со стороны надзорных органов к родителям не было. Кроме пострадавшего мальчика в семье воспитывается еще двое детей.

МВД призывает граждан ответственно относиться к безопасности детей. Чтобы не случилось трагедии, нужно соблюдать несколько правил:

1. Не оставляйте маленьких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.

4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько дюймов.

6. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых окон.

7. Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

8. Если у вас нет возможности установить фиксирующее и страховое оборудование, вы можете снять ручки с окон и убрать их, используя по мере необходимости.