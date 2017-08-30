В столице Коми откроется выставка лучших работ учеников студии "Ступеньки к успеху"

1 сентября в 16.00 в Центре коми культуры города Сыктывкара откроется выставка лучших работ учеников студии "Ступеньки к успеху", приуроченная ко Дню знаний и 9-летию творческого объединения, сообщает учреждение.

Посетив выставку, вы увидите, что возможности человека безграничны. Картины маслом, акварелью, гуашью, песком, пластилин графия, изделия из теста – это и многое другое впечатлит даже скептика.

А если, посмотрев на эти чудеса, вы захотите освоить какое-нибудь мастерство, то добро пожаловать в студию "Ступеньки к успеху".

Под руководством преподавателей – опытных и талантливых – вы сможете раскрыть свой талант и реализовать свой потенциал. При этом не важно, сколько вам лет 2 или 72 – любви к творчеству все возрасты покорны, отмечают в Центре.

Выставка будет экспонироваться до 18 сентября. Часы посещений с 10.00 до12.30 и с 13.30 до 16.00

Вход свободный.