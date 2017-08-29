Пострадавший при обрушении склада-магазина в Сыктывкаре находится в коме

Врачи Коми республиканской больницы продолжают бороться за жизнь сыктывкарца, пострадавшего при обрушении склада-магазина.

Напомним, из-под завалов магазина 28 августа достали работника склада, мужчину 45 лет, с тяжелыми травмами и шоком - он был доставлен в реанимацию КРБ около 13:00.

Мужчина находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы, врачи оценивают состояние как тяжелое с незначительной положительной динамикой. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона.

28 августа в ходе проведения ремонтных работ обрушилась кровля складского помещения магазина по улице Гаражной в Сыктывкара, в результате чего работник магазина 1987 года рождения погиб, еще один работник получил телесные повреждения и госпитализирован. По версии следствия в ходе ремонтных работ строителями была нарушена технология производства.

По факту гибели человека под завалами в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело.