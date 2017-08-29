В музее загса Эжвинского района можно узнать тайны свадебных обрядов

Сотрудники загса знают не только свадебные традиции для счастливой семейной жизни, но и необычные обряды имянаречения ребенка.

В преддверии празднования 100-летия со дня образования органов загс "Комиинформ" посетил музей Эжвинского дворца бракосочетания. Здесь молодожены могут узнать о самых интересных свадебных обрядах коми, а молодые родители также провести имянаречение своего малыша в торжественной или обрядовой обстановке.

По словам руководителя территориального отдела загса Эжвинского района Министерства юстиции региона Ирины Крестовниковой, в музее - а это немаленькое помещение - проводятся беседы со вступающими в брак. Здесь проводятся встречи со школьниками по ознакомлению с семейным кодексом, у детей есть возможность на мгновение прикоснуться к истории прошлого.

В музее Эжвинского загса есть много атрибутов из народных промыслов коми, связанных со свадебными обрядами и имянаречением. К примеру, хлеб на свадьбу всегда пекла мать жениха. Она встречала молодых у порога родительского дома с рушником, хлебом и солью. Молодые должны были отломить кусок хлеба и обмакнуть его в соль, тем самым разрушить, снять весь негатив. После этого молодые выпивали кружку сура из берестяной кружки, и им вручалась гроздь рябины. Горечь ягод показывала, что жизнь может быть горькой, но ее можно сделать сладкой, если любить друг друга.

По словам руководителя отдела загса, встречи с детьми проходят в форме беседы. Они не только слушают и воспринимают информацию, но и задают очень интересные вопросы: откуда к нам пришла фата, и почему современные невесты ходят без нее, что такое сватовство, что такое венчание и почему перестали венчаться.

"Они, не верят, что берестяная кружка держит воду, что с нее ничего не вытекает, - смеется И.Крестовникова. - Иногда даже не знают, что такое лапти. А ведь это история нашего быта".

Особенно востребованы такие встречи - экскурсии в ноябре в день правовой помощи детям. "Семейный кодекс" – это непростая тема для восприятия, но поражает насколько дети глубоко проникают в смысл услышанного. "На одной из встреч со школьниками мальчик предложил запретить законом разводы в семьях, где уже родился ребенок", - поделилась случаем из практики И.Крестовникова.

История быта, обрядов коми народа очень интересна. Издревле в каждой семье имелось много разновидностей кукол, они были игровыми, обрядовыми, обережными. В музее есть, например, те, которые хранили счастье и покой в доме, охраняли здоровье малышей. Это и кукла-пеленашка, и берегиня. Но одной из главных "достопримечательностей" музея являются куклы-неразлучники. Ранее "Комиинформ" рассказывал о регистрации брака с использованием этой обрядовой куклы.

В интересной форме проводятся не только регистрация заключения брака, но и имянаречения. К этому празднику готовятся не только специалисты отдела, но и родители. Отец готовит рубашку, чтобы запеленать своего младенца, а мать плетет поясок-оберег. Над малышом обязательно погремят березовой погремушкой-шуршаром, отгоняя злых духов. А папу накормят пересоленной кашей, чтобы он понял, как тяжело даются детки маме.

В подарок девочкам при имянаречении преподносят куклу Зарань, а мальчику - Перу-богатыря. В Коми только один загс имеет свой музей, поэтому работники загса приглашают молодых сыктывкарцев воспользоваться такой возможностью и узнать больше о традициях своих предков.