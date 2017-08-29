Под Сыктывкаром произошло ДТП с тремя автомобилями

За Эжвой под Сыктывкаром произошло ДТП с участие мтрех отечественных авто.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, в 10.40 на 21-м километре трассы Сыктывкар - Ухта 39-летний водитель, управляя пятидверной "Нивой" (ВАЗ 2131), не справившись с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ 2110 под управлением 26-летнего водителя.

После столкновения "десятку" отбросило на ехавшую следом трехдверную "Ниву" (ВАЗ 2121), за рулем которой находился 46-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель, выехавший на встречку. с закрытой черепно-мозговой травомй, сотрясением головного мозга и тупой травмой живота он госпитализирован.

В больницу также попала 23-летняя девушка, ехавшая на пассажирском месте в "десятке".

Известно, что виновник ДТП имеет водительский стаж с 1997 года. За год к административной ответственности привлекался один раз.