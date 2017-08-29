Пропавшая в Сыктывкаре девочка-подросток найдена
29 августа 2017 года, 13:44 | Сыктывкар
Пропавшая в Сыктывкаре девочка-подросток найдена. Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, Валерия Проскурякова была найдена сотрудниками уголовного розыска 29 августа около 13:20.
Как стало известно "Комиинформу", девушку везут в полицию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
Напомним, УМВД России по Сыктывкару разыскивало пропавшую без вести девочку 2001 года рождения.
Она 28 августа ушла в неизвестном направлении с территории Свято-Стефановского кафедрального собора. Ее местонахождение по настоящее время было неизвестно.
Елена Кабакова
Ключевые слова: пропавшая, несовершеннолетняя
Рубрика: Происшествия
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