Пропавшая в Сыктывкаре девочка-подросток найдена

29 августа 2017 года, 13:44 | Сыктывкар
Фото МВД по Коми

Пропавшая в Сыктывкаре девочка-подросток найдена. Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, Валерия Проскурякова была найдена сотрудниками уголовного розыска 29 августа около 13:20.

Как стало известно "Комиинформу", девушку везут в полицию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Напомним, УМВД России по Сыктывкару разыскивало пропавшую без вести девочку 2001 года рождения.

Она 28 августа ушла в неизвестном направлении с территории Свято-Стефановского кафедрального собора. Ее местонахождение по настоящее время было неизвестно.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: пропавшая, несовершеннолетняя
  Рубрика: Происшествия
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