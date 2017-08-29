Управление противопожарной службы и гражданской защиты Коми примет ртутьсодержащие отходы в Ухте

29 августа 2017 года, 16:51 |

Завтра, 30 августа, в Ухте пройдет экологическая акция по приему ртутьсодержащих отходов "Внимание - ртуть!".

Республиканское Управление противопожарной службы и гражданской защиты проводит подобные мероприятия регулярно.

По многочисленным просьбам жителей Ухты и Ухтинского района передвижная химико-радиологическая лаборатория направиться в их город. 30 августа с 10 до 13 часов на Комсомольской площади будет организован пункт приёма ртутьсодержащих отходов (РСО).

Ухтинцы смогут бесплатно сдать энергосберегающие и люминесцентные лампы, отработанные термометры и другие приборы, содержащие ртуть.

- При сдаче РСО необходимо соблюсти следующие условия. Лампы необходимо принести в заводской или твёрдой упаковке. Отмечу, что от одного человека можем принять не более 15 ламп. Разбитые градусники будут приниматься только в герметичной упаковке (стеклянная банка с крышкой), - пояснила начальник химико-радиологической лаборатории Лариса Канева.

Собранные отходы будут утилизированы в лаборатории ГКУ РК "Управление ППС и ГЗ".

По вопросам экологической акции по приёму ртутьсодержащих отходов "Внимание - ртуть!" можно обращаться по телефону 8-912-863-44-79.

Комиинформ

  Ключевые слова: акция, Ухта
  Рубрика: Экология
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