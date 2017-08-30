Баскетболисты Коми завоевали "серебро" на XVI Спартакиаде городов Центра и Северо-Запада России

На прошедшей с 25 по 27 августа XVI Спартакиаде городов Центра и Северо-Запада России в Котласе сыктывкарская команда по баскетболу завоевала серебряную награду. Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

Как уточнил тренер Владимир Кузнецов, "золото" завоевали хозяева турнира – баскетболисты Котласа, а бронзовая награда у спортсменов из Великого Устюга.

"В группе мы обыграли команду Вологды и проиграли команде Великого Новгорода. В Плэй-оффе одержали верх над баскетболистами Череповца и вышли в финал. Игры были по круговой системе. В первой встрече мы обыграли Великий Устюг, а во второй встрече проиграли Котласу. В Спартакиаде городов Центра и Северо-Запада России мы участвовали впервые. Для дебюта второе место из девяти команд – результат очень достойный!"-считает Владимир Кузнецов.

В Спартакиаде участвовали около 600 спортсменов из 20 городов. Соревнования проходили по восьми видам спорта: баскетболу (мужчины и женщины), волейболу (мужчины и женщины), легкой атлетике, пауэрлифтингу, настольному теннису, пулевой стрельбе, мини-футболу и шахматам.

Сыктывкарская женская волейбольная команда заняла пятое место.