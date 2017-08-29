"Воркутауголь" стала призером экологического конкурса "Лидер климатического развития"

"Воркутауголь" – одна из крупнейших угледобывающих компаний России, входящая в ПАО "Северсталь", – получила диплом второй степени в номинации "Вклад в климатическое развитие региона" за проект "Утилизация дегазационного метана". Результаты конкурса озвучили на "Климатическом форуме городов России" в Москве.

Добыча угля подземным способом неизбежно сопровождается выделением взрывоопасного газа метана. Для безопасного ведения горных работ из подземных выработок его выкачивают с помощью вакуум-насосных станций, которыми оборудованы шахты "Воркутауголь". На поверхность поступает метановоздушная смесь, концентрация шахтного газа в которой может составлять от 20 до 70 процентов.

"Наша идея утилизации дегазационного метана заключается в том, чтобы использовать его в качестве топлива, альтернативного углю. Котельные шахт "Комсомольская", "Заполярная", "Воркутинская" оснащены как угольными, так и газовыми котлами, что позволяет максимально утилизировать метан, вместо того, чтобы выбрасывать его в атмосферу", – рассказала главный эколог "Воркутауголь" Наталья Вишняускене.

Газовые котлы на котельных "Воркутауголь" появились в 1980-х годах. С тех пор выделяемое при сжигании метана тепло идет на обогрев административно-бытовых зданий шахт. Таким образом, угольная компания одновременно уменьшает негативное воздействие на окружающую среду и сокращает затраты на теплоэнергию. В 2016 году шахтные котельные утилизировали почти 83 миллиона кубометров метана, а за пять месяцев 2017-го – более 32 миллионов кубометров, сообщает пресс-служба компании.