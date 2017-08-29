В Коми начался прием заявок на участие в республиканском конкурсе-ярмарке "Урожай-2017"

В Республике Коми начался приём заявок на участие в республиканском конкурсе-ярмарке "Урожай-2017". Главная ежегодная сельскохозяйственная ярмарка состоится 23 сентября с 10 до 16 часов на Стефановской площади города Сыктывкара, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Все субъекты агропромышленного комплекса Коми, принимающие участие в ярмарочной торговле "Урожай-2017", автоматически становятся участниками одноименного республиканского конкурса, победители которого будут награждены подарочными сертификатами.

Главным новшеством традиционной сельскохозяйственной ярмарки республики станет лотерея "Урожай", в которой смогут принять участие покупатели, осуществившие покупку продукции агропромышленного комплекса Республики Коми в торговых точках ярмарки на сумму не менее 500 рублей. Количество лотерейных билетов ограничено. Победителей лотереи ждут призы от ведущих сельхозтоваропроизводителей Республики Коми.

Всех посетителей ярмарки ждет развлекательная программа, мастер-классы и конкурсы, а детям будет интересен уголок "Сельское подворье" с животными и фотозоной.

*** История ярмарки "Урожай" началась в 1997 году. На протяжении 20 лет она собирала производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия не только нашей республики, но и соседних регионов. Участники ярмарки, в числе которых сельскохозяйственные организации, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и продовольствия; крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, организации потребительской кооперации, агрошколы ежегодно представляют горожанам и гостям столицы широкий ассортимент мясной, молочной и рыбной продукции, хлеб и хлебобулочные изделия, продукцию пчеловодства, овощи, дикоросы, саженцы, народные промыслы.