Юные гимнастки Коми открыли спортивный сезон успешным выступлением на турнире памяти Ирины Урванцевой

Юные гимнастки Республики Коми открыли спортивный сезон успешным выступлением на XII традиционном межрегиональном турнире по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера РСФСР Ирины Урванцевой. Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе Минспорта региона.



Как пояснила президент Федерации художественной гимнастики Республики Коми Ольга Куклина, соревнования прошли в Кирове с 26 по 27 августа.

Состязания собрали более 150 спортсменок из Москвы, Йошкар-Олы, Перми, Кирово-Чепецка, Кирова и Сыктывкара от 7 до 14 лет. Участницы соревновались в индивидуальной и групповой программах. Гимнастки по программе первого разряда и младше выступали в упражнениях без предмета и с предметами(три вида на выбор), а спортсменки по программе кандидатов в мастера спорта (КМС) и мастеров спорта (МС) - с предметами: булавы, мяч, лента и обруч.



Республику Коми представляли воспитанницы ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1" (СШОР №1) (тренер Ольга Куклина) и Универсального спортивного комплекса "Орбита" (тренеры Анастасия Двоеглазова и Виктория Нейфельд).



Гимнастки СШОР №1 завоевали две золотые и две серебряные награды.



"Александра Габова и Анастасия Прокушева заняли первые места в возрастной категории 2000 г.р. и 2002 г.р. по программе МС и КМС. Валерия Николайченко (2006 г.р.) и Таисия Жданова (2005 г.р.) стали серебряными призерами соревнований по программе первого и второго разрядов в своих возрастных категориях", - рассказала Ольга Куклина.



Гимнастки Универсального спортивного комплекса "Орбита" Арина Штарк (2004 г.р.), Софья Мороз (2003 г.р.) и Маргарита Опря (2007 г.р.) одержали победу в своем возрасте по программе КМС. Третьи места в своих возрастах заняли – Снежана Хомутинникова (2002 г.р.) и Екатерина Ягольницкая (2007 г.р.).



"Это первый турнир в этом сезоне. Я наполнила программу выступлений новыми упражнениями, чтобы в рамках соревнований опробовать ее, выявить слабые и сильные стороны. Задачи победить спортсменкам я не ставила, но призовые места, думаю, говорят о том, что многое получилось", – отметила О.Куклина.