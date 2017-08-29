Юные гимнастки Коми открыли спортивный сезон успешным выступлением на турнире памяти Ирины Урванцевой

29 августа 2017 года, 16:04 |
Фото: Минспорт Коми

Юные гимнастки Республики Коми открыли спортивный сезон успешным выступлением на XII традиционном межрегиональном турнире по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера РСФСР Ирины Урванцевой. Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

Как пояснила президент Федерации художественной гимнастики Республики Коми Ольга Куклина, соревнования прошли в Кирове с 26 по 27 августа.

Состязания собрали более 150 спортсменок из Москвы, Йошкар-Олы, Перми, Кирово-Чепецка, Кирова и Сыктывкара от 7 до 14 лет. Участницы соревновались в индивидуальной и групповой программах. Гимнастки по программе первого разряда и младше выступали в упражнениях без предмета и с предметами(три вида на выбор), а спортсменки по программе кандидатов в мастера спорта (КМС) и мастеров спорта (МС) - с предметами: булавы, мяч, лента и обруч.

Республику Коми представляли воспитанницы ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1" (СШОР №1) (тренер Ольга Куклина) и Универсального спортивного комплекса "Орбита" (тренеры Анастасия Двоеглазова и Виктория Нейфельд).

Гимнастки СШОР №1 завоевали две золотые и две серебряные награды.

"Александра Габова и Анастасия Прокушева заняли первые места в возрастной категории 2000 г.р. и 2002 г.р. по программе МС и КМС. Валерия Николайченко (2006 г.р.) и Таисия Жданова (2005 г.р.) стали серебряными призерами соревнований по программе первого и второго разрядов в своих возрастных категориях", - рассказала Ольга Куклина.

Гимнастки Универсального спортивного комплекса "Орбита" Арина Штарк (2004 г.р.), Софья Мороз (2003 г.р.) и Маргарита Опря (2007 г.р.) одержали победу в своем возрасте по программе КМС. Третьи места в своих возрастах заняли – Снежана Хомутинникова (2002 г.р.) и Екатерина Ягольницкая (2007 г.р.).

"Это первый турнир в этом сезоне. Я наполнила программу выступлений новыми упражнениями, чтобы в рамках соревнований опробовать ее, выявить слабые и сильные стороны. Задачи победить спортсменкам я не ставила, но призовые места, думаю, говорят о том, что многое получилось", – отметила О.Куклина.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, дети
  Рубрика: Спорт
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