Ухтинские госавтоинспекторы задержали водителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

29 августа 2017 года, 15:52 | Ухта
Фото Ярославы Пархачёвой

В Ухте при несении службы сотрудниками ДПС была остановлена автомашина ВАЗ, водитель которой, управлял автомашиной не имея при себе соответствующих документов.

Как сообщает госавтоинспекция региона, в ходе осмотра транспортного средства сотрудниками Госавтоинспекции были обнаружены шприцы и пакетик с веществом бурого цвета. На место была вызвана следственно – оперативная группа.

Согласно заключению экспертизы обнаруженное вещество является наркотическим средством, запрещенным к обороту в Российской Федерации.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ ("незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств").

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Комиинформ

  Ключевые слова: ГИБДД, наркотики
  Рубрика: Право
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