Мэры должны провести до ноября инвентаризацию всех дворов

У муниципальных образований в России осталось два месяца на проведение инвентаризации дворов, результаты которой предстоит внести в ГИС ЖКХ и учесть при подготовке программ благоустройства на будущий год.

Обязанность проверить и зафиксировать состояние дворовых территорий возложена на местные власти по всей стране по постановлению правительства РФ № 169. Проведение этой процедуры необходимо для составления на российском уровне реестра дворовых территорий, на который муниципалитетам предстоит ориентироваться, планируя работы по ежегодному благоустройству.

Рекомендации по инвентаризации разработаны Минстроем России. "Осуществляться она должна натурным методом: информация о каждом дворе и его состоянии будет попадать в систему после его посещения ответственным сотрудником. Результаты инвентаризации предстоит занести в ГИС ЖКХ. Таким образом, станет понятно, сколько всего дворов, парков и скверов в стране, сколько их в каждом муниципалитете и сколько из них нуждаются в скорейшем благоустройстве", - сообщает профильное ведомство.

Охватить учётом нужно не только детские и спортивные площадки, парковки, места выгула собак, но и распределительные будки и пр.

"Это будет первый интернет-ресурс, где каждому двору и объекту будет присвоен уникальный идентификатор и дана оценка их состояния", - уточнили в Минсвязи России.

До 1 ноября все муниципалитеты должны завершить инвентаризацию и учесть ее результаты при подготовке городских и районных программ благоустройства на 2018 год. Сами программы необходимо утвердить до 31 декабря 2017 года.