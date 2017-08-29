1 сентября социальная акция "МЧС России: мы первыми приходим на помощь!" приедет в Емву

В День знаний Главное управление МЧС России по Коми проведет традиционную акцию в административном центре Княжпогостского района. Жители Емвы станут участниками грандиозного праздника, устраиваемого спасателями и пожарными в рамках Года гражданской обороны, сообщает МЧС по Коми.

Уже более 10 лет Главное управление МЧС России по Коми проводит социальную акцию "МЧС России: мы первыми приходим на помощь!". Стало доброй традицией проводить акцию 1 сентября – в День знаний. География акции обширна, она побывала во многих городах и районах нашей республики. И везде акция находила поддержку, любовь и теплые отклики жителей.

В 2017 году, в Год гражданской обороны, объявленный в МЧС России, социальная акция состоится в административном центре Княжпогостского района республики – городе Емва. 1 сентября на стадионе средней школы № 1 жители и гости Емвы станут свидетелями ярких выступлений пожарных и спасателей. Все пришедшие смогу воочию увидеть насколько быстро, четко и слаженно действуют огнеборцы и спасатели при ликвидации чрезвычайной ситуации. На специальных площадках сотрудники МЧС подробно ознакомят жителей города с современной пожарно-спасательной техникой и оборудованием, расскажут о принципах их работы. Специалисты спасательного ведомства научат пользоваться огнетушителем, расскажут, как осуществляется поиск людей в воде, вы лично сможете испытать индивидуальные средства защиты в опасной среде. Сотрудники МЧС ответят на любой интересующий вас вопрос. Школьников на нашем празднике ждут веселые конкурсы, викторины и состязания! И конечно, для вас с концертной программой выступит ансамбль Главного управления МЧС России по Коми - "Пламя 21".

Главное управление МЧС России по Коми приглашает школьников, студентов, воспитателей, учителей, всех жителей Емвы стать не только зрителями, но и участниками нашей акции!

Место проведения: город Емва, стадион СОШ №1. Начало мероприятия: в 12.00.