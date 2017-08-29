"Единая Россия" сделала информацию о спортивных секциях более доступной

Партия "Единая Россия" в Коми завершила мониторинг спортивных секций в муниципалитетах региона. Цель – информировать родителей о наличии спортивных секций в Республике Коми

Как рассказал координатор партийного проекта "Детский спорт" Сергей Стрекаловский, эта работа была организована в рамках федерального партийного проекта "Детский спорт" и акции "Запишись в спортивную школу".

"В нашей республике есть множество спортивных школ и секций. Многие родители хотели бы записать в них своих детей. Может, кто-то не может найти нужные сайты, кто-то просто не знает о работе школ по тому или иному спортивному направлению. Поэтому такая сводная информация всегда востребована", - отметил общественник.

С перечнем спортивных секций можно ознакомиться на официальном сайте Коми регионального отделения партии "Единая Россия"

Список будет дополняться. Сейчас в нем не представлены МО МР Койгородский, МО МР Ижемский и МО ГО Воркута. Информацию по ним опубликуют в ближайшее время.