"Единая Россия" сделала информацию о спортивных секциях более доступной

29 августа 2017 года, 14:53 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Партия "Единая Россия" в Коми завершила мониторинг спортивных секций в муниципалитетах региона. Цель – информировать родителей о наличии спортивных секций в Республике Коми

Как рассказал координатор партийного проекта "Детский спорт" Сергей Стрекаловский, эта работа была организована в рамках федерального партийного проекта "Детский спорт" и акции "Запишись в спортивную школу".

"В нашей республике есть множество спортивных школ и секций. Многие родители хотели бы записать в них своих детей. Может, кто-то не может найти нужные сайты, кто-то просто не знает о работе школ по тому или иному спортивному направлению. Поэтому такая сводная информация всегда востребована", - отметил общественник.

С перечнем спортивных секций можно ознакомиться на официальном сайте Коми регионального отделения партии "Единая Россия"

Список будет дополняться. Сейчас в нем не представлены МО МР Койгородский, МО МР Ижемский и МО ГО Воркута. Информацию по ним опубликуют в ближайшее время.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, дети, молодежь, ер
  Рубрика: Спорт
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