В Сыктывкаре пропала девочка-подросток

29 августа 2017 года, 12:24 |
Фото МВД по Коми


Сотрудниками УМВД России по г.Сыктывкару устанавливается местонахождение пропавшей без вести Проскуряковой Валерии Алексеевны, 18.06.2001 года рождения.

Известно, что 28 августа примерно в 10 часов 30 минут несовершеннолетняя Валерия Проскурякова ушла в неизвестном направлении с территории Свято-Стефановского кафедрального собора, расположенного по адресу: г.Сыктывкар, ул.Свободы д.60, и по настоящее время ее местонахождения неизвестно.

Ее приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см., волосы волнистые крашеные в светлый тон (мелированные), короткая стрижка.

Была одета в осеннее драповое короткое пальто, воротник стойка, рисунок в виде чёрно-белых кубиков; толстовка чёрного цвета с капюшоном с надписью "NIKE"; футболка тёмно-серого цвета; легинсы чёрного цвета; туфли "Лодочки" серого цвета.

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Особые приметы: справа под носом имеется родинка, на запястьях обеих рук – множественные царапины.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой Проскуряковой Валерии Алексеевны, просьба сообщить информацию в УМВД России по г. Сыктывкару (ул. Первомайская, д.21) или в отдел полиции № 1 УМВД России по г.Сыктывкару (Октябрьский проспект, д.180), либо по телефонам 8(8212) 51-57-06, 28-26-00, 28-26-01 или 02.

Комиинформ

  Ключевые слова: розыск, ребенок, подросток
  Рубрика: Происшествия
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