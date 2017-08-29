В учреждениях УФСИН по Коми осужденные получают профессию настоящих мужчин

В ИК-25 (Верхний Чов) обучение профессии "Пожарный" проходят 19 человек. В течение трёх месяцев они проходили теоретическую подготовку по темам, необходимым пожарным – тактика, профилактика, техника и другим дисциплинам, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе УФСИН по республике.

Во время учебной практики осужденные изучали и отрабатывали азы работы с боевой одеждой, пожарно-техническим вооружением, спасательными веревками. Они проводили испытания и ремонт трехколенной выдвижной пожарной лестницы, рукавов, напорных рукавных линий.

Выполняя обязанности пожарных в пожарных частях учреждений УФСИН, осужденные ежедневно отрабатывают нормативы по пожарно-строевой подготовке. Они уже убедились, что у пожарных в дежурных караулах выходных и праздничных дней попросту не бывает.

На днях в ИК-25 мастер производственного обучения образовательного учреждения №23 Александр Заинчковский провёл промежуточный контроль знаний и навыков своих подопечных. Он напомнил им о технике безопасности при выполнении нормативов, пожелал успехов в обучении, сдаче экзаменов и сухих рукавов.

Показательные занятия проходили на территории промышленной зоны учреждения. Пучки брёвен, штабеля досок – условия, можно сказать, приближенные к боевым. Осужденные отработали три норматива. Вначале они проложили пожарный ствол Б от автоцистерны. Второй норматив заключался в боевом развёртывании автоцистерны с установкой её на водоем. Во время выполнения третьего норматива осужденные произвели боевое развёртывание автоцистерны без установки на водоём с подачей магистральной линии и через трехходовое разветвление двух рабочих рукавных линий со стволами А и Б. Попутно с этими нормативами расчёт из двух человек, работающих со стволом А, отработали одевание теплоотражающих костюмов.

Как сказал один из осужденных, все они очень добросовестно относятся к учебе. Они получат свидетельства, где будет указано, что они владеют профессией "Пожарный". Это интересная, техническая профессия настоящих мужчин.

*В 2016/2017 учебном году профессию "Пожарный" первыми в УФСИН получили 19 осужденных ИК-22 (г. Воркута).

На сегодняшний день в исправительных учреждениях УФСИН профессию "Пожарный" получили 67 осужденных и продолжают обучаться еще 35 человек. Кроме ИК-22, на пожарных учат в верхнечовских ИК-1 и 25, в ИК-31 (г. Микунь) и ИК-51 (г. Емва).