49-летняя жительница Сосногорска распространяла порнографические материалы с изображениями несовершеннолетних

29 августа 2017 года, 14:04 | Сосногорск
Фото Антона Пархачёва

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летней жительнице Сосногорска.

Как сообщает пресс-служба СУ АК России по региону, она признана виновной в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенном с использованием сети интернет (п.п."а", "г" ч.2 ст.242.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2014 года обвиняемая разместила на своей персональной странице в социальной сети "ВКонтакте" в открытом доступе несколько видеофайлов, содержащих сцены порнографического с участием несовершеннолетних.

В ходе предварительного расследования женщина признала вину по предъявленному обвинению и ходатайствовала о применении особого порядка судебного разбирательства.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Комиинформ

  Ключевые слова: суд, Сосногорск, преступность, интернет, дети
  Рубрика: Право
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