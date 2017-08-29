Коми республиканский перинатальный центр зарегистрирован на портале госуслуг

29 августа 2017 года, 13:37 | Сыктывкар

Специалисты ГАУ РК "МФЦ" (Центр "Мои Документы") провели выездную регистрацию на портале государственных услуг сотрудников ГБУЗ РК "Коми республиканский перинатальный центр".

Мероприятие по выездной регистрации персонала медицинского учреждения на портале gosuslugi.ru состоялось в рамках акции по продвижению и популяризации системы получения госуслуг в электронной форме.

В ходе проведенной акции, медперсонал перинатального центра получил всю необходимую информацию о возможностях портала и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Кроме того, о том, как быстро и просто можно подать документы на заказ самых востребованных государственных услуг, используя лишь устройство с выходом в интернет.

* ГАУ РК "МФЦ" (Центр "Мои Документы") – государственное автономное учреждение Республики Коми "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми".

Центры и офисы "Мои Документы" открыты в каждом муниципальном образовании Республики Коми. Получить необходимую информацию и консультацию о предоставлении услуг можно по бесплатному телефону 8-800-200-8212, а также, осуществив предварительную запись на прием к специалистам центров и офисов "Мои Документы" по Республике Коми, воспользовавшись наиболее удобным для Вас способом. Режим работы и адреса центров и офисов "Мои Документы" по Республике Коми можно узнать на официальном сайте центра "Мои Документы".

Комиинформ

  Ключевые слова: медицина
  Рубрика: Общество
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