Житель Троицко-Печорского района получил три года условно за истязание сына

29 августа 2017 года, 13:10 | Троицко-Печорский
Фото из архива "Комиинформа"

Житель Троицко-Печорского района признан виновным в истязании сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю Троицко-Печорского района. Он признан виновным в истязании сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию (п."г" ч.2 ст.117 УК РФ и ст.156 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что мужчина ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию сына 2009 года рождения и в течение года причинял ему физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями.

Информация о применяемом в отношении ребенка насилии стала известна правоохранительным органам в ходе разбирательства по факту конфликта между мужчиной и его сожительницей.

В ходе следствия мужчина признал вину по предъявленному обвинению и ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: истязание, суд, срок
  Рубрика: Право
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