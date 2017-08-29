Сыктывдинский музей отметил Год экологии фотоконкурсом для жителей района

29 августа 2017 года, 12:22 | Сыктывдинский
Фото vk.com

Музей истории и культуры Сыктывдинского района провел фотоконкурс, приуроченный к Году экологии в России. Как рассказал "Комиинформу" директор учреждения Владимир Муравьев, идея провести такое состязание среди фотографов принадлежит сотрудникам музея и управлению культуры района.

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"На конкурс пришло более 30 работ от разных участников в разные номинации. Всего их было четыре: "Эко-мир", "Эко-стиль", "Эко-дом" и "Эко-проблема", - рассказал В.Муравьев.

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В номинации "Эко-мир" первое место заняла Анастасия Шадрина с двумя работами: отражающееся в реке небо под названием "Зазеркалье" и облака, разделенные линией на темную и светлую сторону под названием "Добро и зло".

На втором месте оказалась работа Виктории Катаевой "Между небом и землей". Третье место разделили два участника: 15-летняя Екатерина Муравьева со снимком "Высоко сижу, далеко гляжу" и "Все краски осени" Александра Чудова.

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В номинации "Эко-дом" лучшей признали работу "Рисуем старую церквушку" Алены Матвеевой. На снимке запечатлены дети, рисующие церковь в селе Зеленец. На втором и третьем месте работы детского сада №7: "Взгляни на Выльгорт" и мальчик в музее.

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В номинации "Эко-проблема" первое первый приз завоевала Ольга Торлопова, снявшая, как из-за зарослей борщевика виднеется храм. Второе место у Лидии Галдобиной и ее работ "Мост" и "Лес лежит". Третье место у Людмилы Муравьевой, которая передала через снимок, как мусорят люди.

В номинации "Эко-стиль" лучшими назвали три работы Валерии Сарачлиевой с портретами девушки на фоне пасторальных пейзажей. На втором месте – Анна Катаева, которая сняла портрет девушки, на лице которой изображено дерево. На третьем месте Екатерина Папырина, снявшая известного в районе мастера Василия Киселева.

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"Спасибо участникам конкурса и нашим соорганизаторам за любовь к малой родине и умение видеть и передавать красоту. Мы поражены тем, какие хорошие работы нам присылали, какие талантливые люди живут в Сыктывдине", - отметил В.Муравьев.

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Из работ, пришедших на конкурс, сотрудники музея подготовили экспозицию, которая продолжит работать до 1 сентября. Кроме того, в музее можно вместе с ними увидеть выставку по итогам фотоконкурса "Коми край", предоставленную центром культурных инициатив "Югор". Также в музее выставляются работы детей, которые посещают Республиканский центр экологического образования.

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Узнать о стоимости входа и режиме работы музея можно по телефону: (82130) 7-14-40.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: фотоконкурс, музей, выставка
  Рубрика: Культура
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