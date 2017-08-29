Аграрии Удоры выполнили план по заготовке сенажа

Аграрии Удорского района полностью выполнили план по заготовке сенажа. Об этом "Комиинформу" сообщила руководитель территориального органа – начальник Удорского отдела сельского хозяйства и потребительского рынка Минсельхоза Коми Светлана Береснева.

По ее словам, СПК "Чернутьевский" заготовил 250 тонн сенажа – провяленной травы, законсервированной в герметическую пленку, выполнив план на 100%. Сена заготовлено 79 тонн – 39% от плана.

СПК "Чернутьево" заготовлено 12,05 кормовых единиц на одну голову при плане в 21 единицу, план выполнен на 57,4%.

В СПК "Югор" заготовлено 180 тонн сена – 69% от запланированного. Сельхозпредприятие заготовило 11,31 кормовых единиц при плане в 20,08 на одну условную голову, что составило 56% от необходимого. В начале сентября СПК "Югор" приступит к заготовке силоса.

Фермерские хозяйства района скосили 217 тонн сена, заготовив 5,37 кормовых единиц на одну условную голову при плане в 20 единиц.

"За фермерские хозяйства мы не волнуемся, люди успеют заготовить корма для скотины, - пояснила С. Береснева. – Сложнее приходится сельхозпредприятиям. План по заготовке кормовых единиц на одну условную голову ими выполнен пока на 57%. Из-за проливных дождей почва переувлажнена, что ограничивает применение техники и снижает темпы работы, так как уборку приходится проводить выборочно. Из-за сырой погоды сено бессмысленно заготавливать, оно просто "сгорит", ждем теплых дней, чтобы завершить полевые работы".