Власти Коми готовят нормативную базу для строительства наемных домов

Строительство наемных домов в Коми позволит населению со средним достатком выбирать между приобретением квартиры в ипотеку и арендой нового типа жилья. Проект постановления правительства республики на эту тему подготовлен Минстроем Коми.

Проект носит название "О максимальном размере платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, порядке его установления, изменения и ежегодной индексации на территории Коми".

Напомним, понятие "жилфонд социального использования" на федеральном уровне дополнено новым видом жилых помещений – "предоставляемым гражданам по договорам найма жилфонда социального использования жилых помещений государственного, муниципального и частного жилищных фондов" (ст. 19 Жилищного кодекса РФ). Наемным домом признается здание, которое принадлежит на праве собственности одному лицу и предназначено для предоставления гражданам во владение и пользование для проживания (ст. 91.16 Жилищного кодекса).

В кодексе также обозначено, что размер платы за наем в расчете на квадратный метр общей площади жилого помещения не может превышать максимальный размер указанной платы. А он должен устанавливаться регионами отдельно для каждого муниципального образования с учетом месторасположения наемных домов, потребительских свойств, уровня благоустройства, размеров жилых помещений и пр.

Минстроем Коми максимальный размер платы рассчитан по каждому муниципальному образованию с указанием на то, что он может изменяться не чаще раза в три года, за исключением ежегодной индексации. В проекте при этом учтены замечания от прокуратуры и Минфина.

"В Коми на сегодня нет в эксплуатации наемных домов социального использования, и отсутствуют проекты, предусматривающие их строительство. А это одна из приоритетных задач, поскольку обеспечение арендным жильем позволит решить квартирный вопрос для граждан с невысокими доходами", - пояснили "Комиинформу" в Минстрое Коми.

Для установления максимального размера платы в адрес руководителей муниципальных образований руководство Минстроя Коми направляло запрос о потребностях в строительстве арендного жилья, о стоимости строительства и размерах платы по существующему жилфонду, о потребности в жилье для его предоставления различным категориям граждан, в том числе о потребности в служебном жилье.

"Расчет произведен на основании показателей, поступивших от муниципальных образований, укрупненных сметных нормативов для объектов жилой недвижимости, коэффициентов, учитывающих регионально-климатические условия и строительные зоны по территориальным районам в пределах региона", - указано в пояснительной записке к проекту постановления.

В соответствии с полученными расчетами максимальный размер платы по муниципальным образованиям в Коми составлен в границах от 274,10 рублей до 373,29 рублей. Для сравнения: по жилым помещениям, которые предлагаются в аренду площадью 31 кв. метр, средняя стоимость аренды квартиры в Сыктывкаре – 12 583,33 рублей, в Ухте – 13 550 рублей.

"Предлагаемый к утверждению максимальный размер платы ниже рыночной стоимости коммерческой аренды. Наличие наемных домов предоставит населению Коми право выбора – приобретать жилье в собственность, неся бремя его содержания, или арендовать его у собственника в соответствии с доходом и предоставляемой, при наличии оснований, компенсации платы (части платы) за наем таких жилых помещений", - добавили "Комиинформу" в Минстрое Коми.