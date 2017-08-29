Нина Нестерова: "ТОСы и "народный бюджет" служат важной цели – мотивировать людей на благие дела"

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова приняла участие в районном форуме территориального общественного самоуправления "ТОС: 5 лет в лицах и событиях". Участниками мероприятия, которое прошло в селе Ношуль стали активисты из Прилузского и Сысольского районов Республики Коми, а также Мурашинского района Кировской области.

Место для проведения форума было выбрано не случайно. Прилузский район стал первым в республике, где территориальные общественные самоуправления были зарегистрированы в качестве юридических лиц. Сейчас ТОСов в районе уже почти три десятка. Ношульский "Пионер" – один из самых активных. Благодаря усилиям жителей, в селе удалось обустроить дорогу к новому микрорайону, построить детскую площадку и лыжную базу, залить каток. В планах – реконструкция бывшего здания Алексеевского училища под краеведческий музей. ТОС "Пионер" привлек в свое село более 2 млн. рублей

Вместе с тем, как отметил руководитель исполнительной дирекции Ассоциации ТОС Республики Коми Дмитрий Сизев, деятельность активных граждан не ограничивается спортом или благоустройством. Так, в Сыктывдинском районе успешно реализованы проекты по созданию кукольного театра и туристического маршрута в деревне Сейты. А общая сумма привлеченных средств составила более миллиона рублей.

Не менее перспективной формой работы, к которой могут подключаться и ТОСы, является инициативное бюджетирование, когда жители территории сами решают на какие цели направить средства местной или республиканской казны. При этом несомненным достоинством такой формы работы является эффективность вложения средств. Зачастую жители определяют не только что и где нужно сделать, но и сами активно в этом участвуют. Еще один важный эффект – социальный. Люди учатся проявлять активность, договариваться и бережно относиться к созданному своими руками.

По словам гостей, аналогичный проект реализуется и в Кировской области. Средства распределяет бюджетная комиссия, выбранная путем жеребьевки из числа местных жителей. Например, в Мурашах выбор был сделан в пользу детской площадки и новых ламп уличного освещения. С 2011 года в Кировской области реализуются проекты с софинансированием со стороны самого населения в размере не менее 5 процентов от стоимости проекта. По этому пути пойдет и наша республика в ближайшее время.

Как подчеркнула Нина Нестерова, и ТОСы и "народный бюджет" служат одной очень важной цели – мотивировать людей на благие дела, сообщает пресс-служба Госсовета РК.

"ТОСы – опора сельских территорий, одна из форм реализации местного самоуправления. Поэтому депутатский корпус Государственного Совета всегда будет максимально поддерживать активных граждан. Работа в этом направлении идет и в рамках деятельности Координационного совета по местному самоуправлению при Правительстве республики и рабочей группы по развитию местного самоуправления, которую я возглавляю. В частности, в рамках программы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций отдельной строкой будет определена финансовая поддержка территориального общественного самоуправления", – отметила председатель Комитета.