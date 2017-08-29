За 7 месяцев жители Коми оплатили 976 миллионов рублей страховых взносов. Эта сумма была уплачена работодателями-должниками в результате 178 заседаний комиссий, проведенных налоговыми органами для анализа деятельности 261 налогового агента.

Сократили долг по налогу на доходы в этом году и неплательщики зарплат. По итогам 146 заседаний комиссий по легализации "теневых" зарплат 85 работодателей увеличили жалованье своим работникам до уровня прожиточного минимума и выше. В связи с этим бюджет пополнился еще на 507 миллионов рублей.

В числе должников оказались и работодатели, которые полностью или частично не оплачивали налог на доходы граждан. За 7 месяцев этого года они погасили 135 миллионов рублей задолженности, из которых более 70% было погашено за минувшие 3 месяца.

За период с января по август текущего года налоговиками была проведена 51 выездная налоговая проверка, в результате которых к уплате было дополнительно начислено 35 миллионов рублей налога на доходы физических лиц. В бюджет от этой суммы поступило 25 миллионов рублей.

Как отмечают в налоговом Управлении по Коми, полный отказ от оплаты налога, пени или штрафа, начисленного предпринимателю или организации по итогам проверки, может грозить неплательщику блокировкой расчетного счета. Однако до этого момента предприниматель или организация сначала получит решение по проверке с суммой к уплате, а в случае неоплаты налога будет направлено требование, после получения, которого у налогоплательщика будет 8 дней на погашение долга, сообщает пресс-служба УФНС по Коми.