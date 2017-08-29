Двое ухтинцев пострадали при столкновении на дороге "ВАЗ" и Mitsubishi Lancer

Двое ухтинцев пострадали вчера при столкновении на дороге автомобилей "ВАЗ" и Mitsubishi Lancer. ДТП произошло 28 августа в 22:29, сообщили "Комиинформу" в ухтинской госавтоинспекции.

Водитель 1998-го года рождения, управляя Mitsubishi Lancer, двигался по проспекту Космонавтов со стороны улицы Зерюнова.

Поворачивая налево возле дома №6 по проспекту Космонавтов, он не предоставил преимущество в движении, в результате чего столкнулся с автомашиной "ВАЗ 21104", за рулем которого находилась женщина-водитель 1993-го года рождения.

"Лада" ехала по проспекту Космонавтов со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Зерюнова.

В ДТП пострадали пассажир автомашины "ВАЗ", получивший множественные рваные раны лица, лба, коленных суставов.

У водителя "ВАЗа" - закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение мозга. Непосредственно после аварии пострадавшие госпитализированы не были.

Водитель иномарки в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД на территории Коми не привлекался, добавили в ГИБДД.