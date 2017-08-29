Три молодежных проекта получили гранты администрации Удорского района

29 августа 2017 года, 11:51 | Удорский
Фото пресс-службы администрации Удорского района

Социально-значимые проекты молодежи Удорского района получили грантовую поддержку администрации муниципалитета. Участие молодежи в развитии муниципалитета обсуждалось на третьем "Удорском молодежном форуме", который прошел на базе районного бизнес-инкубатора.

В работе форума участвовала студенческая и работающая молодежь из шести населенных пунктов района – поселка Чим, Буткан, Пысса, Благоево, Междуреченск и Кослан.

STfbYMqsvRA.jpg

В первой части форума молодежь посетила образовательные площадки. Куратор площадки "Мой проект" Дина Чупрова рассказала молодежи о возможностях туристического бизнеса на территории района, познакомила с проектом "Ожерелье Удоры", поделилась впечатлениями туристов из Японии, Финляндии, побывавших на Удоре.

На площадке "Твое будущее в твоих руках" представители Центра занятости населения вместе с молодежью размышляли о важности и нужности рабочих профессий.

dHqEbF8TRh8.jpg

Во второй части форума в рамках круглого стола с представителями администрации района молодежь озвучила проблемы, трудности, с которыми им приходится сталкиваться. Это занятость, досуг, отсутствие правовой базы для активизации деятельности молодежи, участия в молодежной политике района и многое другое.

dUJ20HUzBQE.jpg

Участники форума вместе с представителями власти искали пути решения выдвинутых проблем. В рамках площадки "Конвейер проектов" молодежи из поселков Чим, Пысса и Благоево представили социально-значимые проекты по таким направлениям, как "Здоровый образ жизни", "Патриотизм", "Благоустройство территории", которые они планируют реализовать в своих населенных пунктах в следующем году. Все три проекта получили грантовую поддержку от администрации Удорского района".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: Удорский молодежный форум
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:37 16.08.2017
Член Молодежного правительства Коми Маргарита Ломакина: "Молодежи нужно теснее работать с властью и общественниками"
13:42 14.08.2017
Фотосушкой и квестом отметят в Усогорске День Республики
16:20 10.08.2017
Автоквест "По-Сыктывдински" впервые пройдет в Выльгорте


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео