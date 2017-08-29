Три молодежных проекта получили гранты администрации Удорского района

Социально-значимые проекты молодежи Удорского района получили грантовую поддержку администрации муниципалитета. Участие молодежи в развитии муниципалитета обсуждалось на третьем "Удорском молодежном форуме", который прошел на базе районного бизнес-инкубатора.

В работе форума участвовала студенческая и работающая молодежь из шести населенных пунктов района – поселка Чим, Буткан, Пысса, Благоево, Междуреченск и Кослан.

В первой части форума молодежь посетила образовательные площадки. Куратор площадки "Мой проект" Дина Чупрова рассказала молодежи о возможностях туристического бизнеса на территории района, познакомила с проектом "Ожерелье Удоры", поделилась впечатлениями туристов из Японии, Финляндии, побывавших на Удоре.

На площадке "Твое будущее в твоих руках" представители Центра занятости населения вместе с молодежью размышляли о важности и нужности рабочих профессий.

Во второй части форума в рамках круглого стола с представителями администрации района молодежь озвучила проблемы, трудности, с которыми им приходится сталкиваться. Это занятость, досуг, отсутствие правовой базы для активизации деятельности молодежи, участия в молодежной политике района и многое другое.

Участники форума вместе с представителями власти искали пути решения выдвинутых проблем. В рамках площадки "Конвейер проектов" молодежи из поселков Чим, Пысса и Благоево представили социально-значимые проекты по таким направлениям, как "Здоровый образ жизни", "Патриотизм", "Благоустройство территории", которые они планируют реализовать в своих населенных пунктах в следующем году. Все три проекта получили грантовую поддержку от администрации Удорского района".