В школах Коми 15% учителей моложе 30 лет

Чуть меньше половины школ республики – 42 % – это сельские образовательные учреждения. В селах республики учится 3149 детей – 37 % от их общего числа. Об этом 28 августа на республиканском совещании "О роли сельской школы в развитии региона" рассказала министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова.

Она отметила, что в регионе по-прежнему актуальна проблема старения учителей: 42 % педагогов – старше 50 лет, 40-50 лет достигла четверть педсостава, 30-40 лет – 18 %, а моложе 30 лет – 15 %.

Стоит вопрос подключения всех школ к высокоскоростному интернету. Больше половины учреждений подключено к Сети со скоростью от 2 мегабит в секунду, еще 40 % – 1 мегабит и ниже.

"Тем не менее качество образования в наших школах достаточно высокое, если оценивать по результатам, которые дети показали, сдавая ЕГЭ. И сельские школы не отстают в этом вопросе: они, несмотря на разницу в условиях, продолжают выпускать лидеров", - высказалась Н.Михальченкова.