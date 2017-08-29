В Ухте под колеса "Лады" попала женщина

29 августа 2017 года, 10:47 | Ухта
Фото ГИБДД

В Ухте под колеса "Лады" попала женщина. Дорожный инцидент случился вчера, 28 августа, в 21:39. Об этом "Комиинформу" сообщили в ухтинской госавтоинспекции.

Известно, что водитель 1994-го года рождения, управляя "ВАЗ 21150", двигался по улице Сенюкова со стороны Бельгопского шоссе в сторону проспекта Космонавтов.

Напротив дома №10 по Сенюкова он наехал на пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения авто по нерегулируемому переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой.

У пострадавшей женщины 1979-го года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также ушибы коленей и голени. Непосредственно после аварии ухтинка госпитализирована не была.

Водитель "Лады" в течение года на территории Коми к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался четыре раза.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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