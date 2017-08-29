ОП РФ намерена выяснить, что россияне думают о бедности и неравенстве

29 августа 2017 года, 10:02 |
Фото из архива "Комиинформа"

Общественная палата (ОП) РФ запустила мониторинг социально-экономического самочувствия россиян, в рамках которого граждан спросят, что они сами думают о бедности и мерах по ее ликвидации, сообщает в понедельник пресс-служба палаты.

Пройти опрос можно на официальном сайте ОП РФ. Результаты и выводы исследования войдут в ежегодный доклад Общественной палаты "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации" за 2017 год, а также будут предложены в план действий правительства России на период до 2035 года, уточняется в сообщении.
"Помимо общей информации об уровне доходов, граждан попросят ответить на вопросы, в чем они видят причины бедности и где можно взять средства для решения этой проблемы. Кроме этого, экспертов интересует, возможно ли, по мнению россиян, самостоятельно улучшить свое финансовое положение, не используя государственные программы помощи, и справедливо или нет распределяются доходы, блага между людьми в стране", — говорится в сообщении.

По словам инициатора исследования, председателя комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Натальи Починок, главная задача мониторинга – это дальнейшая системная защита интересов наиболее уязвимых слоев населения.

"Сегодня проблема бедности в России стоит довольно остро. Важно не просто добиваться стабильного экономического роста в стране, который является важнейшим условием сокращения бедности, но и правильно "диагностировать" причины, механизмы этого явления. Это поможет выработать адекватную систему "методов лечения". Поэтому комиссия совместно с Российским государственным социальным университетом проводит мониторинг социально-экономического самочувствия населения", — пояснила Починок, слова которой приводит пресс-служба ОП.

Она добавила, что сегодня, по ее данным, 65% россиян получают материальную поддержку от государства. При этом государственные расходы на социальную поддержку составляют 3,2% ВВП.

"Мы должны стремиться к предотвращению или смягчению последствий основных социальных рисков, которые снижают уровень доходов граждан. Для этого на региональном уровне можно провести инвентаризацию и последующую оптимизацию систем мер социальной поддержки. Еще одной возможной мерой сокращения бедности является переориентация существующей категориальной системы соцподдержки в сторону адресности, а также введение универсального пособия для малоимущих", — сказала член Общественной палаты.

Комиинформ

  Ключевые слова: опрос, бедность, неравенство
  Рубрика: Общество
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