Регионам с сентября предстоит публично заниматься решением проблем дольщиков

В сентябре все регионы обязаны выложить в открытый интернет-доступ планы-графики по решению проблем дольщиков, не получивших вовремя ключи от квартир в новостройках. Об этом сообщает Минстрой России.

По данным ведомства, почти все регионы, в которых имеются проблемные объекты долевого строительства, утвердили планы-графики по завершению работ. В открытом доступе они должны быть опубликованы в сентябре.

"Это будут максимально публичные документы с конкретными сроками, мерами и цифрами, необходимыми на достройку объектов. На сегодня только 39 регионов представили "дорожные карты", полностью соответствующие требованиям, установленным распоряжением правительства РФ. Властям на местах дано две недели на внесение правок", - сообщает Минстрой России.

В сентябре, когда "дорожные карты" будут выложены в открытый доступ, жители регионов смогут видеть: в какие сроки и какими мерами будут достроены дома, в которые они вложили средства.

Форма "дорожной карты" по решению проблем дольщиков утверждена распоряжением правительства России №1063-р. Также в документе прописана обязанность регионов каждый квартал представлять в Минстрой России актуализированный план-график и информацию о ходе его реализации (первые планы-графики, согласно распоряжению, субъекты РФ должны были утвердить до августа).

По информации Службы Коми стройжилтехнадзора на середину года, в регионе 38 застройщиков возводят дома, привлекая средства граждан. В формате "долевки" осуществляется строительство 67 объектов жилой недвижимости. За первый квартал текущего года заключено 393 договора с будущими жильцами. Объем привлеченных от них средств достиг 864 миллионов рублей.

По данным Минстроя Коми, прозвучавшим на тематическом заседании Госсовета в конце июля, на территории Коми шесть проблемных объектов с 211 заключенными договорами (197 дольщиков). Один – в селе Выльгорт Сыктывдинского района, остальные – в Сыктывкаре.

Придание публичности работе властей регионов по решению проблем дольщиков – одна из новых мер в рамках государственной политики федерального центра. Помимо этого в конце июля президент Владимир Путин подписал закон о создании в России фонда в защиту граждан, вложивших средства в строительство многоквартирных домов, но из-за проблем застройщиков не отметивших своевременно новоселье.