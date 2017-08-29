На Ореховый спас в Ульяновском монастыре пройдут торжества и народные гуляния

29 августа 2017 года, 9:30 | Усть-Куломский
Фото из архива "Комиинформа"

Праздничное богослужение и народные гуляния состоятся сегодня в Троице-Стефано-Ульновском монастыре в Усть-Куломском районе по случаю орехового (хлебного) спаса с участием архиепископа Сыктывкарского Питирима.

Владыка рассказал "Комиинформу", что проведет сегодня литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы при мужском монастыре в честь окончания Успенского поста, длившегося две недели, а также по случаю орехового (хлебного) спаса, который православные отмечают 29 августа.

"Традиционно после праздничного богослужения по такому случаю проводятся народные гуляния. Мы устроим хороводы с песнопениями. Приглашаем верующих присоединиться к службе в храме, а затем – к концерту под открытым небом, который состоится на территории бывшей вертолетной площадки", - отметил собеседник агентства. Как уже сообщал "Комиинформ", Питирим второй день находится с архипастырским визитом в муниципальном образовании. Вчера он провел службу в завершение поста в храме Успения Пресвятой Богородицы поселка Югыдъяг.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: рпц, служба
  Рубрика: Общество
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