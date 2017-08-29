Восстановлением школьного автодрома займутся Усть-Куломский и Корткеросский районы

На республиканском совещании "О роли сельской школы в развитии региона" 28 августа в селе Сторожевск Корткеросского района директор местной школы Ангелина Захаренко обратилась к главе республики с просьбой восстановить школьный автодром.

"Так как мы говорим о возрождении трудового воспитания в школах, приобретении навыков детьми, нужно бы восстановить наш автодром. Тогда ученики нашего, Корткеросского района, и Усть-Куломского смогли бы учиться водить машину", - сказал она.

"Неужели своими силами руководство двух районов не может отремонтировать автодром? – сказал глава Коми Сергей Гапликов.

Он поручил руководству Корткеросского и Усть-Куломского районов изыскать средства и восстановить площадку для тренировок езды на автомобиле. Ответственность он возложил персонально на глав администраций.