В школах Коми будут возрождать трудовое воспитание

29 августа 2017 года, 7:46 | Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

Во всех школах республики планируют вернуть модель трудового воспитания, которая активно применялась в советские годы. К выводу о необходимости таких мер пришли представители учительского сообщества и правительства региона 28 августа на республиканском совещании "О роли сельской школы в развитии региона".

"Воспитание ребенка на селе должно быть неразрывно связано с трудом, - заявил глава Коми Сергей Гапликов. - Программы трудового воспитания в регионе есть. Раз у нас есть возможность пробудить в детях интерес, научить их работать с техникой, на земле, нужно это им давать. Через кружковую работу, через уроки труда, отслеживая, чем интересуется молодежь, какие направления наиболее перспективны".

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова отметила, что огромный опыт по этой теме накоплен в сыктывкарском детском доме №1 имени А.Католикова. "Модель трудового воспитания необходимо вернуть. А ресурсно-методическим центром в этом случае будет выступать интернат имени Католикова. Там уже есть накопленные материалы, проверенные наработки, которые мы систематизируем и сможем тиражировать на другие образовательные организации региона".

Она добавила: важно, что методической работой в этом вопросе будут заниматься люди, которые продолжают практику и постоянно расширяют свой опыт.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: трудовое воспитание, методический центр, детский дом
  Рубрика: Общество
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