Коми включится в подготовку федеральной программы развития сельских школ

В республике 13 районов ожидает строительства 31 школы. Об этом 28 августа на республиканском совещании "О роли сельской школы в развитии региона" заявил глава Коми Сергей Гапликов.

"По расчетам Минфина России мы – регион, в котором достаточное количество ресурсов, чтобы справляться с такими задачами самостоятельно. Вот только не учитывается то, со сколькими проблемами нам приходится работать, - сказал он. – Да, школы есть, они работают. Но в каком состоянии? Если мы уважаем сельскую школу, то нужно понимать: современные дети не должны учиться в зданиях без канализации, в аварийных зданиях".

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова добавила, что действительно, такая проблема существует: власти вынуждены, зная о состоянии зданий образовательных учреждений, все равно ежегодно подписывать документы о готовности школ к новому учебному году, потому что иначе детям негде будет учиться.

"Только этим летом 86 миллионов рублей ушло на устранение замечаний от Госпожнадзора и более 330 миллионов – на устранение недочетов, на которые указало управление Роспотребнадзора по Коми. Нам приходится принимать эти полумеры, проводить ремонты, чтобы образовательный процесс не останавливался ни в одном районе республики", - сказала она и отметила, что несмотря на это Коми не будет дальше идти по пути оптимизации образовательных учреждений.

Член Совета Федерации от Коми Валерий Марков добавил, что есть школы, которые были возведены еще в позапрошлом веке. "Благо на федеральном уровне уже задумываются о создании программы развития сельских школ, которая поможет решить множество проблем. Думаю, если мы на региональном уровне подготовим свой проект такой программы и представим в Минобрнауки России, это позволит ускорить процесс создания федеральной программы и ее реализации", - высказался он.

При этом, несмотря на ветхость некоторых зданий, большинство школ укомплектовано по всем стандартам. А недавно построенные сельские школы нередко превосходят городские по степени оснащенности современным оборудованием. Глава региона отметил, что в 2017 году для школ было приобретено 1300 комплектов различного инвентаря.