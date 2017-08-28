Коми планирует войти в число пилотных регионов по созданию малокомплектных школ-трансформеров

В Коми работает 106 малокомплектных школ. И задача региональных властей – их сохранить. Об этом 28 августа на республиканском совещании "О роли сельской школы в развитии региона" заявил глава Коми Сергей Гапликов.

"С учетом тех расстояний, что есть в республике, малокомплектные школы действительно нужно сохранять, - заявил он. – Раньше было так: есть церковь – есть село. Сейчас парадигма другая: есть школа – есть село. Она стала храмом, объединяющим людей. Храмом науки, культурным, воспитательным центром".

Он рассказал, что власти региона ведут работу по продвижению пилотного проекта малокомплектных школ-трансформеров, которые могут брать на себя различные функции и меняться в зависимости от количества учеников. По словам С.Гапликова, председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил разработать проект таких малокомплектных школ.

Зампред правительства региона – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова отметила, что в таких модульных школах могут размещаться дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты. Если на уровне страны будут созданы типовые проекты таких учреждений, это заметно удешевит их возведение.