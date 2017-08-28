На улице Малышева в дорожной аварии пострадал маленький сыктывкарец

28 августа 2017 года, 21:42 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Сегодня вечером на дороге столицы Коми пострадал маленький сыктывкарец. Мальчик получил в аварии различные травмы.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции города, инцидент зафиксирован в 19:30. Водитель 1969-го года рождения двигался на личном автомобиле Volvo по улице Малышева со стороны Октябрьского проспекта к улице Лыткина.

Проезжая нерегулируемый пешеходный переход напротив дома №24 по Малышева, автовладелец сбил второклассника одной из школ города, который в этот момент переходил дорогу вместе с мамой.

По предварительным данным, у пострадавшего диагностированы травма головы, ссадины лица и ушиб губы. В ГИБДД отметили, что светоотражающих элементов на одежде ребенка не было.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал. Ко всему прочему выяснилось, что его авто не вписано в полис ОСАГО. Кроме того, осмотр машины показал, что на ремнях безопасности в салоне стоят специальные заглушки, что является нарушением, подчеркнули в госавтоинспекции.

ГИБДД Сыктывкара еще раз напоминает пешеходам о необходимости в целях безопасности носить в темное время суток светоотражающие элементы на одежде. Особенно детям, которых сложнее заметить на трассе. Такие элементы делают пешехода заметным для водителей и существенно снижают вероятность дорожного инцидента.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, дети, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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