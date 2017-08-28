Баскетболистки России с сыктывкаркой Лидией Петиной в составе стали четвертыми на Универсиаде

Женская студенческая сборная России по баскетболу стала четвертой на Универсиаде. Сегодня, 28 августа, россиянки в матче за бронзовые медали соревнований сразились с Китайским Тайбэем – хозяевами Универсиады.

По ходу матча россиянки выигрывали 17 очков, но соперницы нашли в себе силы не просто вернуть интригу в поединок, но и вовсе выиграть его: 66-81.

Выиграла же баскетбольный турнир Австралия, одолевшая в финале японок. Напомним, в групповом этапе сборная России обыграла Австралию (единственное поражение на турнире), а в полуфинале уступила Японии.

За сборную России весь турнир отыграла сыктывкарка Лидия Петина, выступающая за "НИКУ". Уже 1 сентября баскетболистка должна прибыть в Сыктывкар, а 2 сентября приступить к тренировкам, сообщает пресс-служба Минспорта РК.